Ardahan'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Ardahan'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Ardahan'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Ö.K. idaresindeki 34 GCJ 110 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak noktasında yoldan çıkarak, önce telefon direğine çarpıp sonra da istinat duvarından devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ambulansla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İhbar üzerine kaza yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.