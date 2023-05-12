Ardahan'da devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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Ardahan'da minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Ardahan'da minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Turan Taştekin'in kullandığı 34 DL 2190 plakalı minibüs, Ardahan-Çıldır kara yolu Meryem köyü mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücünün eşi Aynur Taştekin (60) yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücü Taştekin ile bir kişi, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.