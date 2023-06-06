Ardahan'da devrilen kamyonetteki çocuk öldü
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Ardahan'ın Göle ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu bir çocuk öldü, 2 kişi yaralandı.
Ardahan'ın Göle ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu bir çocuk öldü, 2 kişi yaralandı.
Bekir Gündüz (51) idaresindeki 36 FC 494 plakalı alçıpan yüklü kamyonet, Göle- Kars kara yolunun Yenidemirkapı mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada kamyonetteki Fatih Yardımcıel (16) olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü ile Sami Yusuf Yurul yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Göle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.???????