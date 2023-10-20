Ardahan'da devrilen beton mikserindeki 2 kişi yaralandı
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Ardahan'da beton mikserinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Ardahan'da beton mikserinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 HRL 79 plakalı beton mikseri Ardahan-Çamlıçatak kara yolunda devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel