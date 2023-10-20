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Ardahan'da devrilen beton mikserindeki 2 kişi yaralandı

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Ardahan'da beton mikserinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Ardahan'da beton mikserinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 HRL 79 plakalı beton mikseri Ardahan-Çamlıçatak kara yolunda devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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