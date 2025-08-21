Ardahan'da Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Temizlik Çalışması Yaptı

Ardahan'da denetimli serbestlik yükümlüleri, Kura Nehri ve parklarda temizlik çalışması yaptı.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı, Ardahan Belediyesi ile "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında Kura Nehri ve parklardaki çevre temizliği yükümlüler tarafından belirli aralıklarla sürdürülecek şekilde planlandığını belirtildi.

Bu kapsamında, yükümlüler Kura Nehri çevresi ve kentteki park alanlarında kapsamlı bir çevre temizliği gerçekleştirdi.

Çevrenin temizlendiği çalışmada ayrıca yükümlülerin topluma kazandırılması ve sosyal sorumluluk bilincinin artırılması amaçlanıyor.