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Ardahan'da Dağlar Beyaza Büründü, Şehir Merkezinde Dolu Yağışı Etkili Oldu

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Ardahan'da aralıklarla devam eden yağmurun ardından yağan dolu gündelik yaşamı olumsuz etkiledi. Dolu yağışı dağları beyaz bürüdü. Kentte dünden bu yana etkili olan soğuk havanın yanı sıra bugün yağan dolu ile şehrin belli kesimleri ve dağlar beyaza büründü. Kent merkezine aralıklarla dolu yağarken Ardahan'ı çevreleyen Dağlar'da beyaz örtüyle kaplandı. Yaklaşık 5 dakika etkili olan dolu nedeniyle zarar gören arabalar kapalı alanlara çekildi. vatandaşlar dükkan ve otobüs duraklarına sığındı.

Ardahan'da dağlar beyaza büründü... Şehir merkezinde ise dolu yağışı etkili oldu

ARDAHAN - Ardahan'da aralıklarla devam eden yağmurun ardından yağan dolu gündelik yaşamı olumsuz etkiledi. Dolu yağışı dağları beyaz bürüdü.

Kentte dünden bu yana etkili olan soğuk havanın yanı sıra bugün yağan dolu ile şehrin belli kesimleri ve dağlar beyaza büründü. Kent merkezine aralıklarla dolu yağarken Ardahan'ı çevreleyen Dağlar'da beyaz örtüyle kaplandı.

Yaklaşık 5 dakika etkili olan dolu nedeniyle zarar gören arabalar kapalı alanlara çekildi. vatandaşlar dükkan ve otobüs duraklarına sığındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Güncel

Ardahan Güncel Haberler

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