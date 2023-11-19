- Ardahan'da dağlar beyaza büründü

ARDAHAN - Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, dağları beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının giderek düştüğü Ardahan'da dün gece yüksek kesimlere kar düştü. Son günlerde etkisini sürdüren soğuk hava ve yağışlardan sonra Ardahan'ı çevreleyen dağlar yağan kar yağışı sonrasında beyaza büründü. Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü Ardahan'da, karla mücadele ekipleri ise hazır bekliyor.

Soğuk havaya rağmen hayvanlarını karla kaplı dağların eteklerine bırakarak otlamasını sağlayan Erdal Kılıç, yem fiyatlarının yüksek olmasından yakınarak şunları kaydetti, "Kar yağmasına rağmen hayvanları otlaklıklara bıraktık. Yem fiyatları çok pahalı ve maalesef hayvanlarımızı da satamadık. Bu nedenle meralara çıkartıyoruz. İnşallah yükseklere yağan kar ovaya yağmaz" dedi.