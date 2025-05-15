Ardahan'da Çöken Ahırda 19 İnek Mahsur Kaldı

Ardahan'da Çöken Ahırda 19 İnek Mahsur Kaldı
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Ardahan'ın Göle ilçesinde etkili olan sağanak ve kar yağışı sonrası çöken ahırda mahsur kalan 19 inekten 16'sı kurtarılırken, 3'ü hayatını kaybetti.

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde çöken ahırda mahsur kalan 19 inekten 3'ü öldü, diğerleri kurtarıldı. Göle ilçesine bağlı Dereyolu köyünde sağanak ve kar yağışı nedeniyle Nurettin Ateş'e ait ahırın çatısı çöktü. Ahırdaki 19 inek mahsur kaldı. Köylüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye AFAD ve Özel İdare ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu 19 inekten 16'sı kurtarılırken, 3'ü öldü.

Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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