Ardahan'da çocuk melek figürlü heykel ele geçirildi Ardahan'da düzenlenen operasyonda kitap okuyan çocuk melek figürlü heykel ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Ardahan'da düzenlenen operasyonda kitap okuyan çocuk melek figürlü heykel ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan bir çalışma sonucunda kent merkezinde ikamet eden bir kişide tarihi eser niteliği taşıdığı öne sürülen heykel olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler, kimlik bilgisi tespit edilen şüphelinin içerisinde bulunduğu aracı Çamlıçatak Jandarma Kontrol noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada, kitap okuyan melek figürlü heykel ele geçirildi, şüpheliler E.B. ile A.Ş. gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen heykel, incelenmek üzere Kars Müze Müdürlüğüne gönderilecek. AA / Cüneyt Çelik - Güncel Güncel Haberler

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