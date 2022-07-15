Ardahan'da çıkan yangında ev ile ahır hasar gördü
Ardahan'da çıkan yangında bir ev ile ahır kullanılamaz hale geldi.
Ardahan'da çıkan yangında bir ev ile ahır kullanılamaz hale geldi.
Bağdeşen köyünde yaşayan Kırşan Ağdaş'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce müdahale edilen yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Yangında Ağdaş'a ait ev ile yakındaki ahır kullanılamaz hale geldi.
AA / Günay Nuh - Güncel