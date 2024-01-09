Ardahan'da cezaevinden izinli çıkan hükümlünün üzerinde uyuşturucu ele geçirildi
Ardahan'da, cezaevinden izinli çıkan bir hükümlünün üzerinde muska içine gizlenmiş uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramada, hükümlü gözaltına alındı.
Ardahan'da, cezaevinden izinli çıkan hükümlünün üzerinde muska içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak kontrol noktasında durdurdukları otobüste arama yaptı.
Aramada jandarma ekibi, yolculardan M.A'nın üzerinde muska içine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ile uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirdi.
Açık ceza infaz kurumundan izinli çıktığı öğrenilen hükümlü, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.