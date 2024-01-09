Ardahan'da cezaevinden izinli çıkan hükümlünün üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Ardahan'da, cezaevinden izinli çıkan hükümlünün üzerinde muska içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak kontrol noktasında durdurdukları otobüste arama yaptı.

Aramada jandarma ekibi, yolculardan M.A'nın üzerinde muska içine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ile uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirdi.

Açık ceza infaz kurumundan izinli çıktığı öğrenilen hükümlü, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.