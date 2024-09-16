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Ardahan'da Çalınan 92 Hayvan Bulundu

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Ardahan'da çalınan ve kaybolan 92 büyük ile küçükbaş hayvan, jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahiplerine teslim edildi. Hayvanların kaybolması üzerine yapılan ihbarlar, jandarma tarafından titizlikle değerlendirildi.

Ardahan'da, çalınan ve kaybolan 92 büyük ile küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Kentte bazı vatandaşlar, son 15 günde büyük ve küçükbaş hayvanlarının ahırlardan çalınması üzerine jandarmaya ihbarda bulundu.

İhbarları titizlikle takip ve incelemeye alan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile asayiş ekipleri, 92 büyük ve küçükbaş hayvanı drone desteğiyle buldu.

Bulunan 92 hayvan sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel

Güvenlik Jandarma ardahan 3-sayfa Güncel Tarım Yaşam

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