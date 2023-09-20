Ardahan'da Çalınan 5 Büyükbaş Hayvan Iğdır'da Satıldı

Ardahan'da çalınan 5 büyükbaş hayvanın Iğdır'da satıldığı tespit edildi. Jandarma ekiplerince yakalanan 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), merkez Lehimli köyünde çalınan 5 büyükbaş hayvanın bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.

Hayvanların C.A., M.A. ve S.T. tarafından çalınarak Iğdır'daki hayvan pazarında satıldığını belirleyen ekipler, buldukları hayvanları sahiplerine teslim etti. Adreslerine düzenlenen operasyonda hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan C.A., M.A. ve S.T., jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - ARDAHAN