Ardahan'da buzlanan yolda kaza: 2 TIR ve 1 otomobil çarpıştı

ARDAHAN'ın Posof ilçesinde buz tutan yolda kayan 2 TIR ve 1 otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 10.00'da Ardahan-Posof kara yolunda meydana geldi. Yolun buzlanması nedeniyle aynı istikamette ilerleyen tuz ve saman yüklü 2 TIR ile 1 otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekibi, 2 TIR'ın arasında kalıp hurdaya dönen otomobilin sürücüsünü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.