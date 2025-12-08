Ardahan'da buzlanan yolda kaza: 2 TIR ve 1 otomobil çarpıştı
Ardahan'ın Posof ilçesinde buz tutan yolda iki TIR ve bir otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen AFAD ve sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.
Kaza, saat 10.00'da Ardahan-Posof kara yolunda meydana geldi. Yolun buzlanması nedeniyle aynı istikamette ilerleyen tuz ve saman yüklü 2 TIR ile 1 otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekibi, 2 TIR'ın arasında kalıp hurdaya dönen otomobilin sürücüsünü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel