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Ardahan'da Büyükbaş Hayvan Yüklü Kamyonet ile Tır Çarpıştı: 3 Yaralı

Ardahan'da Büyükbaş Hayvan Yüklü Kamyonet ile Tır Çarpıştı: 3 Yaralı
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Ardahan'da büyükbaş hayvan yüklü bir kamyonetin tırla çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı. Olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ardahan'da büyükbaş hayan yüklü kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

L.Y'nin kullandığı 75 BA 909 plakalı büyükbaş hayvan yüklü kamyonet, Ardahan-Kars kara yolunun Taşlıdere ve Çamlıçatak köyleri arasındaki rampada Y.Ö. idaresindeki 27 Z 4330 plakalı tır ile çarpıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyonetin sürücüsü L.Y. ile kamyonetteki O.Y. ve M.Y. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyonetteki 9 büyükbaş hayvan ise kaza yerine gelen başka bir araca yüklendi.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
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