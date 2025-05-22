Ardahan'da Boz Ayılar Kış Uykusundan Uyandı

Ardahan'da Boz Ayılar Kış Uykusundan Uyandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ardahan'da Boz Ayılar Kış Uykusundan Uyandı
Haber Videosu

Ardahan'ın Posof ilçesinde kış uykusundan uyanan boz ayılar yiyecek aramak için araziye çıktı. Boz ayı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Ardahan'da boz ayı böyle görüntülendi

ARDAHAN - Ardahan'ın Posof ilçesinde kış uykusundan uyanan boz ayılar yiyecek için araziye çıktı.

Damal-Posof-Türkgözü yolunun 2550 rakımlı Ilgar Dağı geçidinde ortaya çıkan boz ayı Karip Cankan tarafından görüntülendi. Cankan, araçlarıyla yolda ilerlerken yol kenarındaki arazide bir boz ayıyla karşılaştı. Boz ayı yoldaki aracı fark edince kaçmaya başladı. Yol kenarına kadar inen boz ayı daha sonra dağa doğru kaçmaya başladı.

Boz ayıyı cep telefonu ile kaydeden Karip Cankan karayolunda ilerlediği sırada ayıyla karşılaştığını ve cep telefonu ile kaydettiğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ - Güncel
Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti

Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti
Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem

Ege'de 6 büyüklüğünde deprem! Birçok ilde paniğe neden oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Coca-Cola reklamı yapan Ozan Akbaba'nın 2 yıl önceki paylaşımı olay oldu

Hayranları haklı olarak soruyor: 2 yılda ne değişti Ozan?
Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Portnov, Madrid'de öldürüldü

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Avrupa'nın göbeğinde kanlı suikast
Survivor'da diskalifiye olan Almeda Baylan yarışmadaki arkadaşlarını ifşa etti

Diskalifiye olmuştu! İsim vererek takım arkadaşını ifşa etti
'Rizeliye imkansız yoktur' dedi, dağa 'Lazkopter' indirdi

"Rizeliye imkansız yoktur" dedi, dağın zirvesine indirdi
Messi ile rakip olabilir! Futbol dünyasını şoke edecek Ronaldo bombası

Futbol dünyasını şoke edecek Ronaldo bombası
Eskişehir'de bulunan 5 bin yıllık ekmek aynı tarifle yeniden üretildi

Anadolu'da bulundu! Tarihte başka bir örneği yok
Biden'ın kaç aylık ömrü kaldı? Eski Beyaz Saray doktoru konuştu

Biden'ın kaç aylık ömrü kaldı? Eski Beyaz Saray doktoru konuştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.