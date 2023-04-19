Ardahan'da bitkin bulunan İshak kuşu tedavi altına alındı

Ardahan'da bitkin bulunan İshak kuşu, tedavisi yapıldıktan sonra bulunduğu yerde doğaya salınacak.

Göle ilçesine bağlı Küçük Altunbulak köyünde bitkin haldeki İshak kuşunu fark eden vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, kuşun tedavisini yapmak üzere Kafkas Üniversitesi Yapan Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezine götürdü.

Kuş, gerekli kontroller ve tedavinin ardından bulunduğu yerde doğaya salınacak.