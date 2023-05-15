Üye Girişi
Haberi Paylaş
Ardahan'da bitkin bulunan balaban kuşu koruma altına alındı

Ardahan'da bitkin bulunan balaban kuşu koruma altına alındı

Güncel Haberler

Ardahan'da bitkin bulunan balaban kuşu, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Ardahan'da bitkin bulunan balaban kuşu, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Merkeze bağlı Tepeler köyünde bitkin haldeki balaban kuşunu fark eden vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, tedavisini yapmak üzere kuşu vatandaşlardan teslim aldı.

Genelde sulak alanlarda yaşayan ve nesli tükenmekte olan kuşun, hava şartları nedeniyle bitkin düştüğü belirtildi.

Koruma altına alınan kuş, yapılacak tedavinin ardından doğal ortamına salınacak.

Ardahan Seçim Sonuçları
Ardahan Yerel Seçim Sonuçları 2019
Ardahan Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Ardahan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title