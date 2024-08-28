Ardahan'da bitkin batağan yavrusu tedavi altına alındı
Ardahan'da jandarma ekipleri tarafından yol kenarında bitkin halde bulunan batağan yavrusu tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Tedavi sürecinin ardından kuş doğaya bırakılacak.
Ardahan'da jandarma ekiplerince yol kenarında bitkin bulunan batağan yavrusu tedavi altına alındı.
İl Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, merkeze bağlı Güzelyurt köyü mevkisindeki yol kenarında bitkin batağan yavrusu buldu.
Ekipler, yavru kuşu, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.
Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedaviye alınan kuş, sağlığına kavuştuktan sonra doğaya bırakılacak.