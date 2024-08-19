Ardahan'da bir kargo firmasında 20 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kargo firmaları üzerinden yapılan ve yapılması muhtemel kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.

Kentteki bir kargo firmasına giden ekipler, bidonlara doldurulmuş 20 litre etil alkol ele geçirdi.

Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Önceki gün de farklı bir kargo firmasında 60 litre etil alkol ele geçirilmiş, 2 kişi hakkında işlem yapılmıştı.