Ardahan'da bir kamyonette 83 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Ardahan'da durdurulan bir kamyonette 83 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ardahan'da durdurulan bir kamyonette 83 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takibe aldıkları bir kamyoneti Ardahan-Kars kara yolunun Üniversite Kavşağı'nda durdurdu. Kamyonetteki aramada yün çuvalları arasına gizlenen bidonlarda 83 litre kaçak akaryakıt bulundu. Akaryakıta el koyan polis araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlattı. AA / Günay Nuh - Güncel Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Ardahan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Ardahan'da bir kamyonette 83 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.