Ardahan'da bir kamyonette 83 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Ardahan'da durdurulan bir kamyonette 83 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Ardahan'da durdurulan bir kamyonette 83 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takibe aldıkları bir kamyoneti Ardahan-Kars kara yolunun Üniversite Kavşağı'nda durdurdu.
Kamyonetteki aramada yün çuvalları arasına gizlenen bidonlarda 83 litre kaçak akaryakıt bulundu.
Akaryakıta el koyan polis araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlattı.
AA / Günay Nuh - Güncel