Ardahan'da Bir Cinayet Soruşturmasında Üç Kişi Tutuklandı
Ardahan'da 2 Eylül'de ölü bulunan Erhan Gökdemir'in cinayetiyle ilgili olarak gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ardahan'da 2 Eylül'de bir kişinin arazide ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Merkeze bağlı Hacıali köyünde Erhan Gökdemir'in (41) arazide ölü bulunmasına ilişkin jandarma ekiplerince aynı gün gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.