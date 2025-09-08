Haberler

Ardahan'da Bir Cinayet Soruşturmasında Üç Kişi Tutuklandı

Ardahan'da 2 Eylül'de ölü bulunan Erhan Gökdemir'in cinayetiyle ilgili olarak gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ardahan'da 2 Eylül'de bir kişinin arazide ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Merkeze bağlı Hacıali köyünde Erhan Gökdemir'in (41) arazide ölü bulunmasına ilişkin jandarma ekiplerince aynı gün gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
