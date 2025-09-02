Ardahan'da Bıçakla Öldürülmüş Bir Kişi Bulundu

Ardahan'da bir kişi arazide ölü bulundu.

Merkeze bağlı Hacıali köyünde Erhan Gökdemir'den (41) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ve sağlık ekipleri, köy ve çevresinde çalışma yaptı.

Ekipler, yaptığı çalışmada, Beşiktaş ve Dağcı köyleri yol ayrımında arazide vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak yaraları bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Konuya ilişkin soruşturma kapsamında jandarma, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.