Ardahan'da Bıçakla Öldürülmüş Bir Kişi Bulundu

Ardahan'da Hacıali köyünde kısa süre önce kaybolan 41 yaşındaki Erhan Gökdemir'in, arazide bıçak yaraları ile ölü bulunduğu belirlendi. Jandarma, konuyla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ardahan'da bir kişi arazide ölü bulundu.

Merkeze bağlı Hacıali köyünde Erhan Gökdemir'den (41) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ve sağlık ekipleri, köy ve çevresinde çalışma yaptı.

Ekipler, yaptığı çalışmada, Beşiktaş ve Dağcı köyleri yol ayrımında arazide vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak yaraları bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Konuya ilişkin soruşturma kapsamında jandarma, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
500
