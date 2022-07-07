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Ardahan'da bıçak ustaları Kurban Bayramı mesaisinde

AA - Günay Nuh - Güncel
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Ardahan'da bıçak ustaları Kurban Bayramı mesaisinde

Ardahan'da bıçak ustaları, Kurban Bayramı'nın yaklaşması dolayısıyla vatandaşlardan gelen talepleri yetiştirebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Ardahan'da bıçak ustaları, Kurban Bayramı'nın yaklaşması dolayısıyla vatandaşlardan gelen talepleri yetiştirebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Ardahan'da Kurban Bayramı dolayısıyla bıçakçılarda yoğunluk yaşanıyor.

Kongre Caddesi'nde bıçak ustalığı yapan Halil Bulutlar, AA muhabirine, bayram dolayısıyla bıçakların bakımını yapmak için gelenlerin sayısının arttığını söyledi.

Yaklaşık 38 yıldır her Kurban Bayramı'nda bu yoğun mesaiyi yaptığını anlatan Bulutlar, "Herkesin Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Bu işlek caddede kurduğum tezgahta bayram öncesi yüzlerce bıçağın bakımını yapıyorum. Daha önceki yıllarda memnun kalanlar tekrar geliyorlar. Bu da beni mutlu kılıyor. Amacım bayram öncesi vatandaşımıza güzel bir hizmet sunmak. Çünkü hem hizmet ediyorum, hem para kazanıyorum." diye konuştu.

AA / Günay Nuh - Güncel

Kurban Bayramı Ardahan Kurban Güncel Haberler

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