Ardahan'da bazı tırlar buzlanma nedeniyle yolda kaldı Güncel Haberler Ardahan'da kar yağışı ve tipinin oluşturduğu buzlanma, ulaşımda aksamalara neden oluyor. Ardahan'da kar yağışı ve tipinin oluşturduğu buzlanma, ulaşımda aksamalara neden oluyor. Kentte akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artıran kar, bazı noktalarda tipiye dönüştü. Kar yağışının ardından yolların genelinde buzlanma meydana gelirken, yükseklerde ise tipi görüş mesafesini düşürdü. Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak mevkisinde buzlanmadan dolayı kayan tır nedeniyle yolun gidiş yönü bir süre trafiğe kapatıldı. Aynı yolun Ardahan'a giriş bölümünde de bazı tırlar ilerlemekte güçlük çekti. Kaynak: AA / Güncel Ardahan Güncel Haberler

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