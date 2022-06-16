Ardahan'da bazı açık hava toplantı ve etkinlikleri 15 gün süreyle yasaklanacak - Haberler

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Ardahan'da bazı açık hava toplantı ve etkinlikleri 15 gün süreyle yasaklanacak

AA - Günay Nuh - Güncel
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Ardahan'da bazı açık hava toplantı ve etkinlikleri 15 gün süreyle yasaklanacak

Ardahan'da gelecek haftadan itibaren bazı açık hava toplantı ve etkinlikleri, valilikçe 15 gün süreyle yasaklanacak.

Ardahan'da gelecek haftadan itibaren bazı açık hava toplantı ve etkinlikleri, valilikçe 15 gün süreyle yasaklanacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu çerçevesinde bazı kararların alındığı belirtilerek, bu kararlar kapsamında çeşitli etkinlik ile gösterilerin yasaklanacağı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ardahan ili mülki idare sınırları içerisinde yürütülen operasyonel faaliyetler esnasında halkımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokabilecek üzücü olayların önüne geçmek ve operasyon güvenliğini sağlamak maksadıyla, İl İdaresi Kanunu'nun 11/c maddesi gereğince her türlü stant açma, konser, festival, şenlik, çadır kurmanın yanı sıra vatandaş hareketliliğine yol açabilecek yarışma ve panel gibi diğer toplu faaliyetler, 22 Haziran ile 6 Temmuz 2022 tarihleri arasında yasaklanmıştır."

AA / Günay Nuh - Güncel

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