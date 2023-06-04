Ardahan'da bataklığa saplanan ineği AFAD ekipleri kurtardı

Ardahan'ın Göle ilçesinde bataklıkta mahsur kalan inek, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

İlçenin Arpaşen köyü otlaklarında otlayan hayvanlardan biri bataklığa saplandı.

Kime ait olduğu henüz öğrenilemeyen inek, çevredekilerin uğraşıyla bataklıktan çıkarılamayınca 112 Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

Bölgeye gelen AFAD ekipleri, paletli araç yardımı ile halat bağladıkları ineği battığı yerden çıkardı.

İnek sahibine teslim edilmek üzere köye götürüldü.