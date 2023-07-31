Ardahan'da Aşure etkinliği düzenlendi

ARDAHAN Ardahan Valiliği tarafından Aşure etkinliği düzenlendi.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner ve eşi Zehra Mine Öner, Muharrem Ayı dolayısıyla Milli Egemenlik Parkında düzenlenen etkinliğe katılarak vatandaşlara aşure dağıttı.

Vali Öner, etkinlikte yaptığı konuşmada "Muharrem ayı peygamber efendimizin nitelendirmesiyle Allah'ın ayı; rahmeti, feyz ve bereketin bollaştığı bir ay. ve hicri yılın ilk ayı, hicri yılın ilk ayının 10'uncu günü de aşure günü. Bütün Semavi dinlerde olduğu gibi aşure günü bizim dinimizde de kutsal bir gün. Geçmişte bazı kötü hatıraları var zihnimizde. Biz barışa, sevgiye, kardeşliğe vesile olması, duası ve düşüncesiyle özellikle aşure gününü idrak ediyoruz. Ardahan'da da uzun bir süre gelenek haline geldi. Bu çorbanın içerisinde olduğu gibi çeşit çeşit nesneler gibi, ürünler gibi ülkemiz, milletimiz ve devletimiz için bolluğa, berekete vesile olmasını diliyorum." Dedi.

Program Kapsamında Vali Öner ve eşi Zehra Mine Öner, programa katılanlara ve vatandaşlara aşure dağıttı.