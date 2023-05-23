ARDAHAN'DA ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ, 4 YARALI

ARDAHAN'ın Çıldır ilçesine bağlı Kurtkale köyü yakınlarında askeri araç şarampole düşerek ters döndü. Araçtaki 4 asker yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Kurtkale bölgesinde meydana geldi. İçerisinde askerlerin bulunduğu araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düşerek ters döndü. 112'ye bildirilen ihbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İlk belirlemelere göre kazada 4 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Ardahan ve Çıldır devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.(DHA)