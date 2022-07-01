Ardahan'da araziye izinsiz ekili 3 bin 735 kök kenevir ele geçirildi - Haberler

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Ardahan'da araziye izinsiz ekili 3 bin 735 kök kenevir ele geçirildi

AA - Cüneyt Çelik - Güncel
Ardahan'da araziye izinsiz ekili 3 bin 735 kök kenevir ele geçirildi

Ardahan'ın Hanak ilçesinde araziye izinsiz ekili 3 bin 735 kök keneviri imha edildi.

Ardahan'ın Hanak ilçesinde araziye izinsiz ekili 3 bin 735 kök keneviri imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik köpeği "Vera"nın da katılımıyla Hanak ilçesi Sevimli köyü bölgesinde kenevir bitkisi ekenlere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, araziye izinsiz ekili 3 bin 735 kök kenevir ele geçirdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kenevirleri imha etti.

AA / Cüneyt Çelik - Güncel

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