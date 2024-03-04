Ardahan'da aranan dolandırıcı Kocaeli'de yakalandı

Ardahan'da aranan ve 12 dolandırıcılık suçundan 45 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Kocaeli'de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ardahan ve Kocaeli polisinin ortak yürüttüğü çalışmada, 12 farklı "dolandırıcılık" suçundan hakkında 45 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K'nin Kocaeli'de bir adreste saklandığı belirlendi.

Operasyonla yakalanan A.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.