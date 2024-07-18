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Ardahan'da Arama Kararı Bulunan 774 Kişi Yakalandı

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Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, kentin huzur ve güvenliği için yapılan çalışmaların sonuçlarını açıkladı. 2024 yılının ilk 6 ayında haklarında arama kararı bulunan 774 kişi yakalandı.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, kentin huzur ve güvenliği için çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, bu yılın 6 aylık döneminde, haklarında arama kararı bulunan 774 kişinin yakalandığını bildirdi.

Valilik Toplantı Salonu'nda gazetecilerle bir araya gelen Çiçek, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışan kolluk kuvvetlerine teşekkür etti.

Ardahan'da haklarında arama kaydı bulunanların yakalanmasına yönelik aralıksız çalışma sürdürdüklerini anlatan Çiçek, şunları kaydetti:

"İlimizde suça karışıp hakkında arama kaydı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 2023 yılının ilk 6 ayında 371 şahıs yakalanmışken, 2024 yılının aynı döneminde ise yüzde 109'luk bir artışla bu rakam 774 olarak kayıtlara geçmiştir. Ayrıca 2023 yılında il dışında yakalanan 46 şahıs ve adresleri araştırılan 274 şahsa karşın, 2024 yılında il dışında 232 şahsın yakalanması sağlanmış, 1731 şahıs hakkında araştırma yapılmıştır. 2023 yılında uygulama ve yol kontrollerinde ise 265 bin 160 şahıs sorgulanmış, 2024 yılında sorgulanan şahıs sayısı yüzde 76'lık artışla 466 bin 956 olmuştur. Bu rakamlar her iki yılın 6 aylık değerlendirmesi."

Vali Çiçek, 2023 yılının ilk 6 aylık döneminde kişilere karşı 722 olayın meydana geldiğini, 2024 yılının 6 aylık döneminde ise bu rakamın yüzde 9'luk azalışla 656'ya gerilediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

Hayrettin Çiçek Ardahan Politika Güncel Haberler

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