Ardahan'da arabasına sandalye fırlatan ağabeyini bıçaklayan şahıs Samsun'da yakalandı

ARDAHAN'da arabasına sandalye fırlatan ağabeyini bıçaklayarak ağır yaralayan Muhammet A. (20) Samsun'da sahilde gezerken yakalanarak gözaltına alındı.

İddiaya göre, geçen 5 Haziran'da yaşanan olayda Ardahan'da oto galerisi olan ağabey S.A.(35), kardeşi Muhammet A.'ya (20), işlerinin yoğun olduğu esnada gezmeye gitmesi sebebiyle sinirlendi. Bunun üzerine S.A., yanındaki sandalyeyi kardeşi Muhammet A.'nın arabasına fırlattı. Bu duruma sinirlenen Muhammet A., galerinin mutfağındaki ekmek bıçağını alarak ağabeyini karnından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan S.A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayın ardından kaçan ve İstanbul'daki akrabalarının yanına gitmek için yola çıkan Muhammet A., Samsun'da Plaka Tanıma Sistemi'ne (PTS) yakalandı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Cinayet Bürosu ekipleri, şüpheliyi Atakum ilçesindeki sahilde yürürken yakalayarak gözaltına aldı.