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Ardahan'da amatör maçta kavga çıktı

Ardahan'da amatör maçta kavga çıktı

Güncel Haberler

Ardahan'da amatör ligde oynanan maçta futbolcular arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti.

Ardahan'da amatör ligde oynanan maçta futbolcular arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti.

Serhat Ardahanspor ile Göle Belediyespor, 80. Yıl Şehir Stadyumu'nda play-off maçında karşılaştı. Serhat Ardahanspor'un 1-0 üstünlüğüyle devam eden maçın 90+2. dakikasında iki takımın futbolcuları arasında yaşanan gerginlik, kavgaya dönüştü.

Hakemin bazı futbolculara kırmızı kart gösterdiği kavgaya polis müdahale ederek tarafları ayırdı. Kavga nedeniyle tatil edilen maçla ilgili kararın daha sonra verileceği bildirildi.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel

Ardahan kavga Güncel Haberler

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