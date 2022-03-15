Akşam saatlerinde etkili olan tipi ulaşımı aksattı
Ardahan'ın bazı kesimlerinde akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun tipi sürücülere zor anlar yaşattı.
Ardahan'ın bazı kesimlerinde akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun tipi sürücülere zor anlar yaşattı.
İl genelinde son günlerde etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde tipiye dönüştü.
Tipi ve kar yağışının yoğunlaştığı yollarda, görüş mesafesinin düşmesi ve yolun kayganlaşması sebebiyle sürücüler güçlükle ilerledi.
Karayolları ekiplerince, il geneli kar ve tipinin ulaşımı aksattığını, sürücülerin tedbirli olmalarını istendi.
Tipi, Ardahan-Artvin bağlantılı çevre yolunda da etkili oldu.