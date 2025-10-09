Haberler

Ardahan'da Ahırda Yangın: 23 Hayvan Hayatını Kaybetti

Ardahan'da Ahırda Yangın: 23 Hayvan Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Ardahan'ın Akyaka köyünde bir ahırda çıkan yangında 15 küçükbaş ve 8 büyükbaş olmak üzere toplam 23 hayvan yanarak öldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

ARDAHAN'da bir ahırda çıkan yangında alevlerin arasında kalan 15 küçükbaş ve 8 büyükbaş 23 hayvan öldü.

Yangın, akşam saatlerinde Ardahan merkeze bağlı Akyaka köyünde çıktı. Rasim Yılmaz'a ait ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve özel idare ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, ekiplerin yaklaşık iki saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Ekiplerin yaptığı incelemede ahırda bulunan 15 küçükbaş ve 8 büyükbaş hayvanın öldüğü belirlendi.

Jandarma yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
