Ardahan'da Ahır Yangını: 23 Hayvan Telef Oldu

Güncelleme:
Ardahan'ın Akyaka köyünde bir ahırda çıkan yangında, 15'i küçük olmak üzere toplam 23 hayvan telef oldu. Yangına müdahale eden ekipler, yangını yaklaşık 1 saatlik bir çalışmayla kontrol altına aldı.

Merkeze bağlı Akyaka köyünde Rasim Y'ye ait ev ve ahırda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye merkez ve ilçelerden AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

15'i küçük 23 hayvanın telef olduğu yangında ev ile ahırda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
