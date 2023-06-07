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Ardahan'da ağabeyini bıçakladığı iddiasıyla aranan kişi Samsun'da yakalandı

Ardahan'da ağabeyini bıçakladığı iddiasıyla aranan kişi Samsun'da yakalandı

Güncel Haberler

Ardahan'da tartıştığı ağabeyini bıçakla yaraladıktan sonra kaçan M.A, Samsun'da sahilde yürürken polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Ardahan'da ağabeyini bıçakladığı iddiasıyla aranan kişi Samsun'da sahilde yürürken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ardahan'da tartıştığı ağabeyi S.A'yı (35) bıçakla yaraladıktan sonra kaçan M.A'nın (20) bulunduğu aracın Samsun'a giriş yaptığını tespit etti.

Ekipler, takibe aldıkları aracı Atakum sahilinde park halinde buldu. Çevreyi araştıran polis, şüpheliyi yürüyüş yaparken yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ardahan'da tedavi altındaki S.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Ardahan Samsun Güncel Haberler

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