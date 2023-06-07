Ardahan'da ağabeyini bıçakladığı iddiasıyla aranan kişi Samsun'da yakalandı
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Ardahan'da tartıştığı ağabeyini bıçakla yaraladıktan sonra kaçan M.A, Samsun'da sahilde yürürken polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.
Ardahan'da ağabeyini bıçakladığı iddiasıyla aranan kişi Samsun'da sahilde yürürken yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ardahan'da tartıştığı ağabeyi S.A'yı (35) bıçakla yaraladıktan sonra kaçan M.A'nın (20) bulunduğu aracın Samsun'a giriş yaptığını tespit etti.
Ekipler, takibe aldıkları aracı Atakum sahilinde park halinde buldu. Çevreyi araştıran polis, şüpheliyi yürüyüş yaparken yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.
Ardahan'da tedavi altındaki S.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel