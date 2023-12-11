Ardahan'da Afganistan ve Azerbaycan uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı
Ardahan'da düzensiz göçmenlere yönelik yapılan çalışmada, Afganistan ve Azerbaycan uyruklu 2 göçmen yakalandı. Göçmenler, emniyet işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Ardahan'da Afganistan ve Azerbaycan uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlere yönelik çalışma başlattı.
Azerbaycan uyruklu K.J, Kaptanpaşa Mahallesi'nde, Afganistan uyruklu M.S de Ardahan Devlet Hastanesinde yakalandı.
Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerin adından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.