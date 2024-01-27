Ardahan'da aç kalan tilkilerin kar altında yem arayışı

Ardahan'da, aç kalan kızıl tilkilerin kar altında yem arayışı kameralara yansıdı.

Kar yağışının aralıklarla devam ettiği ve hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte bozayı, vaşak, kurt ve tilki gibi yaban hayvanları yem bulmakta güçlük çekiyor.

Ardahan-Artvin kara yolunun Sulakyurt mevkisindeki farklı noktalarda 2 tilkinin karla kaplı alanda yem arayışı görüntülendi.

Uzun süre alanda yem arayan bir tilkinin avını yakalama anı ise kameraya yansıdı.