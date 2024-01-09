Ardahan'da aç kalan tilki kar altında yem arıyor

Ardahan'da, doğada aç kalan bir kızıl tilkinin kar altında yem arayışı kameralara yansıdı.

Karın devam ettiği, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte bozayı, vaşak, kurt ve tilki gibi yaban hayvanları yem bulmakta güçlük çekiyor.

Ardahan- Artvin kara yolunun asfalt tesisleri mevkisinde aç kalan bir tilkinin karla kaplı alanda yem arayışı görüntülendi.

Bir süre avını arayan ve bulan tilki, daha sonra gözden kayboldu.