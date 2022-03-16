Ardahan'da 712 internet sitesine erişim engellendi

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da jandarma ekipleri, internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında 712 internet sitesine erişimi engelledi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, internet üzerinde işlenen suçlara yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, bazı sitelerin ABD, Almanya, İngiltere, Bulgaristan, İrlanda, Çekya, Ermenistan ve Tayvan üzerinden Türkçe yasa dışı yayın yaptığı tespit edildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) iletilen raporlar sonucunda, söz konusu internet adreslerine idari tedbir uygulanarak erişim engellendi.