Ardahan'da 5 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Ardahan'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Günay Nuh - Güncel
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Ardahan'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

Ardahan'da yurda yasa dışı girdikleri belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da yurda yasa dışı girdikleri belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Merkeze bağlı Otbiçen köyü bölgesinde devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir otomobili durdurdu.

Araçta, yurda kaçak yollardan girdikleri tespit edilen 5 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Araç sürücüsü G.İ. hakkında işlem başlatıldı.

AA / Günay Nuh - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Tragger, Ardahan, Güncel, Haberler

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