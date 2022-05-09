Ardahan'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
Ardahan'da yurda yasa dışı girdikleri belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı.
ARDAHAN (AA) - Ardahan'da yurda yasa dışı girdikleri belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Merkeze bağlı Otbiçen köyü bölgesinde devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir otomobili durdurdu.
Araçta, yurda kaçak yollardan girdikleri tespit edilen 5 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Araç sürücüsü G.İ. hakkında işlem başlatıldı.
AA / Günay Nuh - Güncel