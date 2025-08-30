Ardahan'da Zafer Bayramı Resepsiyonu

Ardahan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Karagöl Mahallesi'nde Tarihi Kongre Binasında gerçekleşen programda Vali Hayrettin Çiçek ve eşi Berna Çiçek, davetlilerle tek tek selamlaşarak bayramlarını kutladı.

Şehit aileleri ve gazilerle bir süre sohbet eden Çiçek, burada yaptığı konuşmada, bu yıl Zafer Bayramı'nın 103. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Ecdadın mukaddes toprakları yurt kılma adına çok mücadeleler verdiğini hatırlatan Çiçek, "Tarihin pek çok döneminde büyük kahramanlıklar, büyük zaferlerle dolu bir geçmişe sahibiz. 1071 Malazgirt, 1453 İstanbul, sonrasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Büyük Taarruz'un gerçekleştiği tarih. Bizler bir olduğumuz, iri olduğumuz, diri olduğumuz sürece bu gök kubbenin altında, bu ay yıldızlı bayrağın gölgesinde inşallah ebediyete kadar varlığımızı devam ettireceğiz." dedi.

Ülke olarak güçlü şekilde mazlum ulusların ve ülkelerin de umudu olacaklarını dile getiren Çiçek, şunları söyledi:

"Gazze gibi Filistin gibi Suriye ve dünyanın pek çok coğrafyasındaki mazlum ülkelerin, halkların, insanların umudu olmaya inşallah Türk ulusu, Türk milleti olarak devam edeceğiz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Ben her birinize bu kutlu günde bizimle birlikte olduğunuz için davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ederken, bu duygu ve düşünceler içerisinde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimize, hayatta olan gazilerimize afiyet diliyorum."

Program, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü anısına düzenlenen kutlama etkinlikleriyle devam etti.