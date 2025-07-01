Ardahan'da 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Ardahan'da yurda yasa dışı yollarla giren 20 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerinin, il ve ilçelerde düzensiz göçle mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda kent genelinde yapılan çalışmada 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Ayrıca kentte aranması bulunan 27 şüpheli de yakalandı.