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Ardahan'da 2 otomobil çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

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Ardahan'ın İnönü Mahallesi Hastane kavşağında meydana gelen trafik kazasında, R.Ş'nin kullandığı bir otomobil ile N.Y. idaresindeki başka bir otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan A.Y, B.Ş. ve G.T. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ardahan'da 2 otomobil çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

R.Ş'nin kullandığı 53 AU 534 plakalı otomobil, İnönü Mahallesi Hastane kavşağında N.Y. idaresindeki 66 ADH 827 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki A.Y, B.Ş. ve G.T. yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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