Ardahan'da 2 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Ardahan'da 2 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Cüneyt Çelik - Güncel
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Ardahan'da 2 düzensiz göçmen yakalandı

Ardahan'da yasa dışı yollarla yurda giren 2 yabancı uyruklu yakalandı.

Ardahan'da yasa dışı yollarla yurda giren 2 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ardahan-Kars kara yolundaki jandarma kontrol noktasında, durumundan şüphelenilen M.Ç. idaresindeki bir otomobili durdurdu.

Araçtaki incelemede, yurda kaçak yollardan girdikleri belirlenen 2 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen tespit edilerek yakalandı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Araç bulunan sürücü M.Ç. ile L.B. hakkında da yasal işlem başlatıldı.

AA / Cüneyt Çelik - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Tragger Ardahan Güncel Haberler

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