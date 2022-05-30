Ardahan'da 2 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

Ardahan'da 2 düzensiz göçmen yakalandı
AA - Cüneyt Çelik - Güncel
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Ardahan'da yasa dışı yollarla yurda giren 2 yabancı uyruklu yakalandı.
Ardahan'da yasa dışı yollarla yurda giren 2 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ardahan-Kars kara yolundaki jandarma kontrol noktasında, durumundan şüphelenilen M.Ç. idaresindeki bir otomobili durdurdu.
Araçtaki incelemede, yurda kaçak yollardan girdikleri belirlenen 2 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen tespit edilerek yakalandı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Araç bulunan sürücü M.Ç. ile L.B. hakkında da yasal işlem başlatıldı.
AA / Cüneyt Çelik - Güncel