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Ardahan'da 2 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Günay Nuh - Güncel
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Ardahan'da 2 düzensiz göçmen yakalandı

Ardahan'ın Göle ilçesinde yasa dışı yollarla yurda giren 2 yabancı uyruklu yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Ardahan'ın Göle ilçesinde yasa dışı yollarla yurda giren 2 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Göle İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskidemirkapı köyü kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta, yurda kaçak yollardan giren 2 Afganistan uyruklunun bulunduğu belirlendi.

Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Araç sürücüsü F.Y. hakkında da yasal işlem başlatıldı.

AA / Günay Nuh - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Hisarcık, Ardahan, Göle, Güncel, Haberler

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