Ardahan'da &quot;19 Mayıs&quot; anısına konser verildi - Haberler

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Ardahan'da "19 Mayıs" anısına konser verildi

AA - Günay Nuh - Güncel
Ardahan'da '19 Mayıs' anısına konser verildi

Ardahan'da halk müziği sanatçıları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla konser verdi.

Ardahan'da halk müziği sanatçıları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla konser verdi.

Ardahan Belediyesince Milli Egemenlik Parkında düzenlenen konserde, sanatçılar müzik severlerle bir araya geldi.

Sağanağa rağmen alanı terk etmeyen vatandaşlar, yağmurluk ve şemsiye ile korunmaya çalışarak müzik eşliğinde doyasıyla eğlendi, keyifli anlar yaşadı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir de konserin sonuna doğru sanatçılara eşlik etti.

Demir'in seslendirdiği "Sarı saçlı mavi gözlüm" türküsüne konsere katılanlardan eşlik etti.

AA / Günay Nuh - Güncel

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